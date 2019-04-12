Дмитрий Азаров поздравил земляков и работников авиакосмической отрасли с Днём космонавтики

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Примите мои искренние поздравления с Днем космонавтики!Этот праздник вызывает у наших земляков особые чувства. Ведь именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. И именно наш регион по праву считается мощнейшим центром авиакосмической промышленности России.Богатая история и огромный потенциал самарского ракетостроения и сегодня позволяют губернии сохранять передовые позиции в стране и мире. Предмет нашей заслуженной гордости — самарские ракеты-носители АО «РКЦ «Прогресс», имеющие репутацию самых эффективных средств выведения космических аппаратов, сверхнадежные двигатели ПАО «Кузнецов», высококачественная продукция АО «Металлист-Самара», АО «Тяжмаш» и других предприятий.Аэрокосмический кластер региона продолжает активно развиваться. Нашими инженерами, конструкторами, рабочими создается новая ракета-носитель среднего класса «Союз-5», двигатель большой мощности, решается поставленная Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задача увеличения объёмов выпуска высокотехнологичной продукции. За каждым из этих достижений — труд десятков тысяч человек, настоящих профессионалов и патриотов, способных сделать невозможное, достичь в профессии поистине космических высот.Самарская земля гордится своей неразрывной связью с космосом, людьми, которые проложили человечеству дорогу к звездам. Отдельную благодарность в этот праздник адресую нашим космонавтам, и прежде всего — Олегу Дмитриевичу Кононенко, который встречает День космонавтики на орбите, проводя сложные исследования и наблюдения на Международной космической станции.Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли! Дорогие ветераны! Позвольте выразить вам глубокую благодарность за верность избранной профессии, творческий подход к делу, настойчивость в реализации перспективных проектов. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых достижений на благо нашего Отечества!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров