Дмитрий Азаров поздравил тольяттинцев с Днем города

94

Современный Тольятти — это крупный производственный, научный и культурный центр Поволжья, признанная столица отечественного автомобилестроения, город-лидер, являющийся локомотивом экономического роста Самарской области.Сегодня в городском округе продолжает активно развиваться мощный нефтехимический комплекс, особая экономическая зона, технопарк высоких технологий «Жигулевская долина». Все более привлекательной для инвесторов становится территория опережающего социально-экономического развития. Гордость города и всей Самарской области — ПАО «АвтоВАЗ», флагман отечественного автомобилестроения. Сегодня каждый пятый автомобиль на дорогах страны представляет всемирно известную марку LADA.В последние годы мы много сделали для диверсификации экономики Тольятти, создания новых рабочих мест. Серьезным импульсом для дальнейшего подъема экономики Автограда и региона в целом станет развитие самарско-тольяттинской агломерации, включение нашей губернии в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай. «Окно возможностей» открывает перед Тольятти и участие в национальных проектах, стартовавших по всей стране по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Благодаря беспрецедентной поддержке федеральных властей в ближайшие годы мы продолжим активное строительство современных объектов социальной сферы, благоустройство дворов и общественных пространств, ремонт дорог, модернизацию инженерной инфраструктуры.Все это создает задел на длительную перспективу, позволяет обеспечить технологический прорыв во многих сферах жизни, сделать жизнь людей более комфортной и благополучной.Тольятти никогда не перестает удивлять своей молодой, кипучей энергией, новизной идей, креативными начинаниями. Здесь живут удивительные, радушные и трудолюбивые люди, обладающие уникальными профессиональными компетенциями, влюбленные в свой родной город и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития. Именно вы, жители Тольятти — главный потенциал, главное богатство и достояние города.Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия, а любимому городу — дальнейшего развития и процветания!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров