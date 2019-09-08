Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города

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Этот день объединяет горожан — уроженцев областной столицы и тех, для кого она стала вторым домом, самарцев, находящихся за пределами нашего региона, но не теряющих связей со своей малой Родиной, и всех, кто когда-либо бывал в нашем замечательном городе и хранит память о нем в своём сердце.Наш родной город, столица региона, хорошеет день ото дня! Он стал чище, уютнее, привлекательнее как для гостей и туристов, так и для самих самарцев. Благоустраиваются улицы и проспекты, реставрируются объекты культурного наследия, появляются новые городские кварталы, строятся школы и детские сады, а наши золотые пляжи, спортивные площадки и комплексы, парки и скверы становятся все более притягательными для сторонников здорового образа жизни, любителей спорта и активного отдыха.Без сомнений, позитивные изменения во многом стали возможными благодаря проведению здесь матчей Чемпионата мира по футболу, реализации федеральных программ, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», региональных и муниципальных проектов. Но многое делают и сами самарцы — именно в нашем городе зародилось всероссийское движение по восстановлению старинных домов, мы стали самыми активными в стране при выборе проектов благоустройства общественных пространств.Убеждён, активность жителей и впредь будет надёжным залогом динамичного развития нашей красавицы-Самары. Сегодня перед городом, областью и страной в целом стоят важные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Все они направлены на улучшение качества жизни наших граждан. Самара, как и должно городу-лидеру, городу-передовику, участвует во всех национальных проектах, инициированных главой государства.Хочу искренне поблагодарить всех горожан за упорный труд на благо Самары, за стремление внести свой личный вклад в развитие, процветание, формирование позитивного имиджа и успешного будущего столицы региона.Вместе мы сможем сделать так, чтобы наш город с его богатейшей историей и культурой, мощной экономикой, развитой социальной сферой, трудолюбивыми, талантливыми, гостеприимными людьми стал самым красивым, современным, комфортным для жизни мегаполисом России!От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, семейного счастья, благополучия, хорошего настроения и успехов во всех ваших начинаниях!С праздником вас! С днем города!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров