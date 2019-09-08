Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
8 сентября 2019 11:40
107
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем рождения города Самары!
Этот день объединяет горожан — уроженцев областной столицы и тех, для кого она стала вторым домом, самарцев, находящихся за пределами нашего региона, но не теряющих связей со своей малой Родиной, и всех, кто когда-либо бывал в нашем замечательном городе и хранит память о нем в своём сердце.
Наш родной город, столица региона, хорошеет день ото дня! Он стал чище, уютнее, привлекательнее как для гостей и туристов, так и для самих самарцев. Благоустраиваются улицы и проспекты, реставрируются объекты культурного наследия, появляются новые городские кварталы, строятся школы и детские сады, а наши золотые пляжи, спортивные площадки и комплексы, парки и скверы становятся все более притягательными для сторонников здорового образа жизни, любителей спорта и активного отдыха.
Без сомнений, позитивные изменения во многом стали возможными благодаря проведению здесь матчей Чемпионата мира по футболу, реализации федеральных программ, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», региональных и муниципальных проектов. Но многое делают и сами самарцы — именно в нашем городе зародилось всероссийское движение по восстановлению старинных домов, мы стали самыми активными в стране при выборе проектов благоустройства общественных пространств.
Убеждён, активность жителей и впредь будет надёжным залогом динамичного развития нашей красавицы-Самары. Сегодня перед городом, областью и страной в целом стоят важные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Все они направлены на улучшение качества жизни наших граждан. Самара, как и должно городу-лидеру, городу-передовику, участвует во всех национальных проектах, инициированных главой государства.
Хочу искренне поблагодарить всех горожан за упорный труд на благо Самары, за стремление внести свой личный вклад в развитие, процветание, формирование позитивного имиджа и успешного будущего столицы региона.
Вместе мы сможем сделать так, чтобы наш город с его богатейшей историей и культурой, мощной экономикой, развитой социальной сферой, трудолюбивыми, талантливыми, гостеприимными людьми стал самым красивым, современным, комфортным для жизни мегаполисом России!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, семейного счастья, благополучия, хорошего настроения и успехов во всех ваших начинаниях!
С праздником вас! С днем города!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 сентября 2019 12:59
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев стал почетным гостем и членом жюри Кубка Губернатора КВН. Социум
105
8 сентября 2019 12:43
Во ходе проверки будет осуществляться прием граждан и сотрудников МЧС России как по служебным вопросам, так и по вопросам личного характера. Социум
104
8 сентября 2019 12:23
В полдень в Струковском саду стартует молодежный КВН-марафон «Я люблю Самару», который был организован совместно с Самарским движением КВН. Социум
134
Здравоохранение
6 сентября 2019 15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Здравоохранение
376
6 сентября 2019 10:48
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
213
5 сентября 2019 20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
331
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14357
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14299
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14384
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
259
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
325
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
275
Образование
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
799
5 сентября 2019 20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
328
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
302
Культура
8 сентября 2019 10:12
Основные мероприятия развернутся в Струковском саду и на набережной. Культура
158
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
571
7 сентября 2019 16:07
Авторы работ — студенты вузов и ссузов Самарской области. Культура
412
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15058
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
66
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
65
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
103
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
279
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
524
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
374
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
342
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
580
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1556
Фоторепортажи
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
571
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
800
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
483
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2239
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
440
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
721
Мероприятия