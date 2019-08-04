Дмитрий Азаров поздравил самарских работников ЖД с Днем железнодорожника

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Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом. Решая сложные и ответственные задачи транспортного сообщения и грузовых перевозок, вы способствуете укреплению экономического потенциала России и ее регионов, создаете условия для повышения инвестиционной привлекательности территорий.Развитие Куйбышевской железной дороги — одной из крупнейших стальных магистралей, связующей центральные и западные регионы страны с Уралом, Сибирью, Казахстаном и Средней Азией, — имеет для губернии колоссальное значение. От эффективности нашего сотрудничества напрямую зависит реализация стратегии лидерства Самарской области, уровень и качество жизни людей.Благодаря усилиям огромного, слаженного, дружного коллектива железнодорожников, насчитывающего около сорока тысяч человек, становятся все более безопасными и комфортабельными пассажирские перевозки, наращивается объем перевозимых грузов,развивается инфраструктура железнодорожных узлов, постоянно совершенствуются технологические процессы, укрепляется материально-техническая база железной дороги.Особое значение имеют для региона такие перспективные проекты, как организация скоростного железнодорожного сообщения на участке Самара – Аэропорт Курумоч – Тольятти, строительство железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти». Именно такие проекты задают темп экономического развития губернии.Уважаемые работники и ветераны отрасли! От всей души благодарю вас за преданность любимому делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении профессионального долга.Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров