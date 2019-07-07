Дмитрий Азаров поздравил работников с Днем работников морского и речного флота

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Для нашего региона труд речников, работников флота имеет особое значение. Обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки, вы способствуете развитию промышленности, торговых связей и туристического потенциала, повышению инвестиционной привлекательности нашего края.По объему перевозок внутренним водным транспортом Самарская область в течение многих лет занимает одно их ведущих мест в Российской Федерации. В прошлом году по этому показателю мы были первыми в Приволжском федеральном округе и третьими в России – после Москвы и Санкт-Петербурга. И в этом огромная заслуга наших речников, всех работников отрасли.Региональное Правительство заинтересовано в развитии речного флота и готово поддерживать это направление всеми имеющимися средствами. Для нас крайне важно, чтобы на самарской земле были восстановлены все компетенции по судостроению. Первым шагом в решении этой задачи стало строительство сухогрузов в ЗАО «Нефтефлот».Ничего подобного в нашей губернии не было последние 100 лет.Дорогие друзья! Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный, самоотверженный труд. Особые слова благодарности адресую ветеранам отрасли. Равняясь на вас, работники морского и речного флота бережно хранят и приумножают добрые флотские традиции, постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство.От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов всех начинаниях на благо области, на благо страны!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров