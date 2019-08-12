Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем ВВС России
12 августа 2019 12:10
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Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с Днем ВВС России!
Самарская область по праву считается одним из ведущих аэрокосмических центров страны. Наших земляков всегда отличала устремленность в небо, желание достичь новых высот, готовность выполнить любую, самую сложную, ответственную задачу государственной важности. Не случайно в годы Великой Отечественной войны область была кузницей знаменитых штурмовиков Ил-2, ставших ударной силой Красной Армии и приблизивших Победу над фашистской Германией.
Сегодняшние воины-авиаторы, воспитанные в духе патриотизма и верности воинскому долгу, продолжают славные традиции, заложенные своими предшественниками, проявляя при выполнении стоящих перед ними задач храбрость, решимость и стойкость.
Мы горды тем, что наши военные летчики играют ключевую роль в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Свой вклад в установление мира на сирийской земле внесли и находящиеся в составе Краснознаменной Донбасской авиабазы экипажи тяжелых бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов», с которыми Самарскую область уже много лет связывают прочные шефские и самые теплые дружеские отношения.
Отдельную благодарность выражаю ветеранам ВВС, которые и сегодня служат молодым авиаторам примером мужества, стойкости, патриотизма и преданности делу. Убежден, что военнослужащие Военно-воздушных сил и впредь будут делать все от них зависящее для повышения боеготовности российской военной авиации, для надёжной защиты воздушных рубежей нашего Отечества.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мирного неба и успехов в ратном труде во славу нашего Отечества!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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