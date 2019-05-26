Дмитрий Азаров поздравил работников нефтехимической отрасли с праздником

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Сегодня отмечается День химика. Для Самарской области, признанного центра нефтехимии, это праздник особый. Работников отрасли поздравил Губернатор"Уважаемые работники и ветераны нефтехимического комплекса!От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!Химическая промышленность – одна из наиболее эффективных, конкурентоспособных отраслей региональной экономики со своей богатой историей, славными трудовыми традициями и масштабными планами дальнейшего развития. Она обеспечивает создание новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во все уровни российской бюджетной системы, реализацию социально значимых проектов.Благодаря труду наших химиков Самарская область – один из немногих регионов, в котором осуществляется выпуск самого широкого ассортимента нефтехимической продукции. Гордостью губернии являются такие гиганты химической индустрии как «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» – производители аммиака и минеральных удобрений, «Томет» — производитель метанола, «СИБУР Тольятти», выпускающий синтетические каучуки. Важное место в отрасли занимают «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Весна», «Таркетт» и другие предприятия.Сегодня перед нефтехимическим комплексом, который является драйвером экономического роста региона, стоят большие и сложные задачи по созданию новых и обновлению действующих мощностей, диверсификации производства, разработке и внедрению инноваций. Большим подспорьем в их решении станет реализация приоритетных национальных проектов — «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».Уважаемые работники нефтехимического комплекса региона! Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы. Региональное Правительство и впредь будет оказывать вам всестороннюю поддержку.Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам отрасли. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в Самарском регионе трудно переоценить. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог сохранения традиций, уникального опыта и компеценций.От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, стабильности, благополучия и всего самого доброго!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров"