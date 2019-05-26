Дмитрий Азаров поздравил работников нефтехимической отрасли с праздником
26 мая 2019 11:56
146
Сегодня отмечается День химика. Для Самарской области, признанного центра нефтехимии, это праздник особый. Работников отрасли поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.
"Уважаемые работники и ветераны нефтехимического комплекса!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химическая промышленность – одна из наиболее эффективных, конкурентоспособных отраслей региональной экономики со своей богатой историей, славными трудовыми традициями и масштабными планами дальнейшего развития. Она обеспечивает создание новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во все уровни российской бюджетной системы, реализацию социально значимых проектов.
Благодаря труду наших химиков Самарская область – один из немногих регионов, в котором осуществляется выпуск самого широкого ассортимента нефтехимической продукции. Гордостью губернии являются такие гиганты химической индустрии как «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» – производители аммиака и минеральных удобрений, «Томет» — производитель метанола, «СИБУР Тольятти», выпускающий синтетические каучуки. Важное место в отрасли занимают «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Весна», «Таркетт» и другие предприятия.
Сегодня перед нефтехимическим комплексом, который является драйвером экономического роста региона, стоят большие и сложные задачи по созданию новых и обновлению действующих мощностей, диверсификации производства, разработке и внедрению инноваций. Большим подспорьем в их решении станет реализация приоритетных национальных проектов — «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».
Уважаемые работники нефтехимического комплекса региона! Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы. Региональное Правительство и впредь будет оказывать вам всестороннюю поддержку.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам отрасли. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в Самарском регионе трудно переоценить. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог сохранения традиций, уникального опыта и компеценций.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, стабильности, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров"
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 мая 2019 17:27
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Социум
131
26 мая 2019 16:29
Новые правила устанавливают размер доплаты до индексации. Таким образом, доход пенсионера будет в любом случае выше прожиточного минимума. Социум
436
26 мая 2019 15:30
Аналитический обзор посвящен проблемам преступности, изучению жертв преступлений и работы полиции в России. Социум
95
Здравоохранение
25 мая 2019 10:41
Об этом заявили австралийские медики. Здравоохранение
295
24 мая 2019 15:06
Офтальмологи больницы Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
295
24 мая 2019 13:12
Женщины могут пройти обследование и диагностику. Здравоохранение
333
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13762
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13845
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14084
Туризм
22 мая 2019 11:58
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
235
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
13833
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
13778
Образование
25 мая 2019 11:06
Вместе с родителями и учителями праздник с ребятами разделили представители городской Администрации. Образование
316
24 мая 2019 14:45
Дипломы получили образовательные организации из 32 регионов России. В их числе и четыре образовательные организации Самарской области. Образование
322
24 мая 2019 13:46
Это следует из доклада сотрудницы министерства образования и науки Самарской области Светланы Ельчаниновой. Образование
397
Культура
24 мая 2019 10:58
Вход свободный. Культура
188
22 мая 2019 18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века! Культура
292
22 мая 2019 10:39
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
242
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14547
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14162
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
826
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1298
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
154
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
554
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
550
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14801
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
600
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
634
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
430
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
538
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
481
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
912
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
831
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
771
Мероприятия