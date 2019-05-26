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Дмитрий Азаров поздравил работников нефтехимической отрасли с праздником

26 мая 2019 11:56
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Дмитрий Азаров поздравил работников нефтехимической отрасли с праздником
Для Самарской области, признанного центра нефтехимии, это праздник особый.

Сегодня отмечается День химика. Для Самарской области, признанного центра нефтехимии, это праздник особый. Работников отрасли поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

"Уважаемые работники и ветераны нефтехимического комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химическая промышленность – одна из наиболее эффективных, конкурентоспособных отраслей региональной экономики со своей богатой историей, славными трудовыми традициями и масштабными планами дальнейшего развития. Она обеспечивает создание новых высокотехнологичных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во все уровни российской бюджетной системы, реализацию социально значимых проектов.

Благодаря труду наших химиков Самарская область – один из немногих регионов, в котором осуществляется выпуск самого широкого ассортимента нефтехимической продукции. Гордостью губернии являются такие гиганты химической индустрии как «КуйбышевАзот» и «Тольяттиазот» – производители аммиака и минеральных удобрений, «Томет» — производитель метанола, «СИБУР Тольятти», выпускающий синтетические каучуки. Важное место в отрасли занимают «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», «Весна», «Таркетт» и другие предприятия.

Сегодня перед нефтехимическим комплексом, который является драйвером экономического роста региона, стоят большие и сложные задачи по созданию новых и обновлению действующих мощностей, диверсификации производства, разработке и внедрению инноваций. Большим подспорьем в их решении станет реализация приоритетных национальных проектов — «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Уважаемые работники нефтехимического комплекса региона! Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, постоянное стремление совершенствоваться в избранной сфере деятельности, ответственность за результаты своей работы. Региональное Правительство и впредь будет оказывать вам всестороннюю поддержку.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам отрасли. Ваш вклад в становление и развитие большой химии в Самарском регионе трудно переоценить. Сегодня многие из вас являются наставниками для молодых специалистов, а это — залог сохранения традиций, уникального опыта и компеценций.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, стабильности, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров"
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