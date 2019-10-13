Дмитрий Азаров поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2019 11:25
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Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самарская область активно развивается как аграрный регион. Продукция наших предприятий востребована более чем в 50-ти странах ближнего и дальнего зарубежья. И в этом огромная заслуга наших аграриев, которые вкладывают все свое мастерство, талант и богатый опыт в развитие отрасли и процветание нашего родного края.
Сегодня перед агропромышленным комплексом региона стоят масштабные задачи. Мы многое должны еще сделать для технической и технологической модернизации АПК, максимально полного использования потенциала отрасли, создания системы мер поддержки фермеров и развития сельской кооперации, что позволит укрепить крестьянские фермерские хозяйства, создать условия для продвижения производимой ими продукции.
Серьезные цели поставлены перед регионом и в части развития экспорта продукции АПК. И в этом направлении мы уже добились значимых результатов. Первый год реализации региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» вселяет в нас уверенность, что все задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены.
У нас есть конкретные цели и серьезные ресурсы для их успешного достижения – благодаря реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ поддержки села. Убежден, сообща мы обязательно добьемся устойчивых позитивных результатов, повышения качества жизни сельчан.
Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за трудолюбие, упорство, рачительность и высокий профессионализм. Преклоняюсь перед ветеранами агропрома, всеми, кто десятилетиями работает на земле и знает, сколько сил, энергии, знаний, опыта нужно вложить в дело, чтобы оно принесло результат. Ваш труд является залогом успешного развития нашего региона, благополучия его граждан. От всей души желаю вам щедрых урожаев и новых трудовых достижений на полях губернии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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