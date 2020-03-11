Дмитрий Азаров поручил новому мэру Жигулевска провести серию встреч с жителями
11 марта 2020 12:26
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит серию встреч с главами городов и районов губернии, на которых обсуждается реализация национальных и приоритетных для муниципалитетов проектов, а также перспективные планы развития территорий.
Первым на встречу с Главой региона был приглашен недавно избранный мэр Жигулевска Сергей Федотов. Он отметил, что в своей работе планирует сосредоточиться на решении вопросов сферы ЖКХ и благоустройства. «Первоочередная задача, которую я ставлю перед собой как глава муниципального образования – навести порядок в жилищно-коммунальной сфере. Особое внимание уделю поддержанию внешнего вида тех общественных пространств и дворовых территорий, которые были отремонтированы по программе благоустройства «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекту «Жилье и городская среда».
Напомним, что в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Жигулевске благоустроено 6 общественных пространств и 3 дворовые территории. В этом году работы по нацпроекту будут проведены еще на 9 общественных пространствах и 3 дворовых территориях. Позитивные изменения затронут, в том числе, городскую набережную и пляж, сквер «Березка», бульвар вдоль ручья по улице Никитинской, сквер около школы №13, парк на пересечении улиц Магистральной и Приволжской, а также дворовые территории по адресам улица Жигулевская, 10, 6, 12, улица Полевая, 7, 9 и в микрорайоне В-1в районе дома №24. Дизайн-проекты всех объектов уже прошли общественные обсуждения и согласованы с жителями.
Также Сергей Федотов доложил, что намерен вплотную заняться развитием туристического кластера и промышленного производства в Жигулевске. «Сегодня очень много ведется переговоров с советом директоров крупнейших городских предприятий по возможности расширения производства, создания новых рабочих мест. Уже провели несколько встреч с руководителями, обсудили проблемы этих предприятий», – сказал глава города.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что оба направления крайне важны для социально-экономического развития Жигулевска. «Создание новых высокотехнологичных рабочих мест – это задача, которая стоит перед каждым главой городского округа, муниципального района Самарской области, – сказал Глава региона. – У вас, Сергей Николаевич, взаимодействие с предприятиями должно быть обеспечено в полной мере. Многие предприятия готовы оказывать городскому округу большую помощь в развитии, взять на себя целей ряд социальных проектов, но это требует отдельной отработки».
Глава региона поинтересовался, каким образом новоиспеченный градоначальник планирует выстраивать взаимодействие с гражданами. «Вы уже наладили коммуникацию с жителями Жигулевска – города перспективного, красивого, города, который имеет свои амбиции развития?», – обратился Дмитрий Азаров к Сергею Федотову.
Глава Жигулевска отметил, что он вступил в должность в тот период, когда в городе проходило несколько культурно-массовых мероприятий, таких, как Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест», легкоатлетическая эстафета и масленичные гуляния. «У меня была возможность не только поздравить жителей, но и пообщаться, обсудить с ними ряд проблемных вопрос», – сказал мэр Жигулевска.
Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо запланировать и провести ряд встреч с жителями, в ходе которых предметно будут рассмотрены вопросы, волнующие жигулевцев, оговорены перспективные планы развития городских территорий. «Людям нужно вас «почувствовать», узнать. Чем выше будет интенсивность встреч с людьми, тем быстрее вы погрузитесь во все проблемы территории. Установите график встреч с людьми по микрорайонам, встречайтесь в удобное для них время – вечером или в выходные дни. – поручил Дмитрий Азаров Сергею Федотову. – Да, сейчас уже сформированы планы по развитию Жигулевска, но они всегда требуют уточнения. И, возможно, по конкретной территории, посоветовавшись с людьми, мы выйдем на несколько иные решения. Мы должны следовать именно тем пожеланиям, именно тем наказам, которые ставят жители перед нами. После того, как проведете встречи, мы вместе с вами обсудим варианты решения тех или иных вопросов и рассмотрим меры по оказанию необходимой поддержки на региональном уровне».
Первая встречи Главы Жигулевска с жителями по поручению Дмитрия Азарова запланирована на 17 марта, сообщает пресс-служба облправительства.
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