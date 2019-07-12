Дмитрий Азаров обсудил с пивоварами вопросы пресечения нелегального оборота продукции
12 июля 2019 09:58
155
В четверг, 11 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями пивоваренных компаний Самарской области. На совещании, которое было инициировано крупнейшими представителями отрасли, обсуждали вопросы сохранения уровня налоговых отчислений в региональный бюджет и противодействие нелегальному рынку.
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в Приволжском федеральном округе – на нее приходится порядка 30% производства продукции. По данным статистики, в губернии работает 61 одна компания, в числе которых известные производители и небольшие организации. На предприятиях в общей сложности создано более двух тысяч рабочих мест, каждое из которых, по экспертным оценкам, формирует от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях (сбыт, торговля и т.д.).
«Это значительное количество рабочих мест, и мы можем понять, какое влияние имеет этот сектор промышленности на экономическое положение в регионе, учитывая значительные поступления в бюджет Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.
Только в прошлом году пивоваренными компаниями региона уплачено более 8,6 миллиардов рублей акцизов — это порядка 6% собственных доходов областного бюджета. «При этом в 2019 году мы наблюдаем тенденцию к некоторому снижению отчислений. Есть особенности 2018 года, связанные с Чемпионатом мира по футболу, при этом отмечалось и присутствие на рынке нелегальной продукции, – обратил внимание участников встречи Глава региона. – Это заботит не только вас, но и федеральные и региональные органы власти, поскольку это незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, снижение поступлений в бюджеты. А из этих налогов, акцизов, в том числе, реализуются и социальные программы, строительство социальных объектов».
Руководитель региона подчеркнул: поскольку незаконная предпринимательская деятельность создает условия для недобросовестной конкуренции на рынке, снижения налоговых платежей, необходимо вместе разобраться в ситуации, что нужно предпринять, какую выстроить систему защиты от подобного рода преступлений. Именно поэтому к обсуждению вопросов были приглашены Главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители контрольно-надзорных и силовых ведомств. «Ни одна компания не может решить этот вопрос самостоятельно. Только совместными усилиями, определив комплекс мер, мы сможем достичь результата», – резюмировал Дмитрий Азаров.
В ходе встречи был высказан ряд инициатив, которые будут способствовать выявлению незаконной деятельности по производству и реализации пива. Участники рекомендовали усилить мониторинг цен в торговых точках, реализующих пиво – по оценкам, его стоимость не может быть менее 65 рублей. Также производители предложили сосредоточить внимание на компаниях, использующих мощности менее чем на 30%, и, предположительно, не в полном объеме декларирующих реальные объемы производства. Кроме того, следует активизировать межведомственное взаимодействие по выявлению мест незаконного производства и хранения пивоваренной продукции. Все предложения будут обобщены и проанализированы областным министерством промышленности и торговли до 1 августа и в дальнейшем взяты в работу.
Напомним, Дмитрий Азаров обозначил задачу вывода бизнеса из тени одной из ключевых в работе экономического блока регионального Правительства. Губернатор регулярно проводит встречи с ведущими компаниями – налогоплательщиками в различных отраслях промышленности, машиностроения, сельского хозяйства. Системная работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 июля 2019 13:46
В торжественном открытии приняли участие ветераны и сотрудники ПАО «Кузнецов». Социум
35
12 июля 2019 13:26
Это связано с запланированным на октябрь 2019 года началом работы Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Социум
105
12 июля 2019 13:00
Новый закон «Об ответственном обращении с животными» поставил целый ряд вопросов перед теми, кто занимается отловом бродячих собак и кошек. Социум
89
Здравоохранение
12 июля 2019 09:25
Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией. Здравоохранение
146
10 июля 2019 18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной... Здравоохранение
337
10 июля 2019 13:38
За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани. Здравоохранение
359
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14012
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14054
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14236
Туризм
12 июля 2019 09:56
Ранее алкоголь был доступен путешественникам лишь в отелях, барах и ресторанах. Туризм
146
11 июля 2019 12:09
По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных "вкусных" сувениров. Туризм
266
10 июля 2019 13:43
В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон. Туризм
360
Образование
12 июля 2019 10:17
Пятерка лидеров осталась прежней. Образование
167
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
276
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
89
Культура
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
310
11 июля 2019 12:58
С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Культура
284
11 июля 2019 09:18
Гостей ждет концерт, мастер-классы, знакомство с Ирландией. Культура
297
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14798
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14319
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1016
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1487
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
271
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
558
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3735
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1074
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
424
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
603
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
673
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
554
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
766
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
782
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
512
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
834
Мероприятия