Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Уфе

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Сегодня Губернатор Самарской областинаходится с рабочей поездкой в Уфе. Глава региона примет участие в очередном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое будет посвящено экологической тематике.Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со своим наставляемым в рамках проекта "Лидер России". Саратовецвошел в число победителей ЛР-2019 и выбрал Губернатора Самарской области своим наставником. Недавно Илья был приглашён на работу в «БашРТС» и переехал в Уфу, сообщает Департамент информационной политики.