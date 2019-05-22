Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий проведут совещание по развитию Троицкого монастыря и святого источника

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Сегодня рабочий день Губернатор Самарской области начал в с.Ташла Ставропольского района Самарской области. Здесь Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий проведут совещание по дальнейшему развитию Троицкого монастыря и святого источника, к которому многие годы приезжают паломники со всей России, сообщает Департамент информационной политики.Сегодня в храме и у источника Митрополит Сергий провёл молебен по случаю Дня Святого Николая Чудотворца.Здесь же Владыка вручил высшие награды Самарской Епархии за плодотворную деятельность по благо нашего краяЗолотым знаком Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси награждён Губернатор Дмитрий Азаров. Серебряным знаком награжден депутат ГД РФ Виктор Казаков. Он же получил награду от Главы региона - почетный знак «За труд во благо земли Самарской».Монастырь и источник в Ташле являются центром паломничесива православных христиан со всей России. Важна и туристическая функция этого места. Участники совещания обсудили планы по развитию территории. Первые эскизные проекты уже есть - сегодня они были представлены на совещании.