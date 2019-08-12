Для жителей Самарской области пройдет прием по всем вопросам защиты прав потребителей и вопросам действий коллекторов
12 августа 2019 09:25
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14 августа с 10:00 до 15:00 будет осуществляться прием граждан в СООО "ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" по всем вопросам защиты прав потребителей и вопросам действий коллекторов при взаимодействии с должниками и третьими лицами.
Прием будут проводить глава СООО "ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" Разагатов Федор Александрович и начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Котова Евгения Владимировна.
Прием граждан будет осуществляться без перерыва в порядке живой очереди в приемной СООО "ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, д.140, кабинет 7. Телефон для справок: 231-45-07.
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