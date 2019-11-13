Для самарцев организуют масштабную акцию «Стань заметней в темноте»

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На территории городов и районов Самарской области в период с 14 по 28 ноября будет проведена комплексная профилактическая работа с пешеходами по использованию световозвращающих элементов в темное время суток.Основная доля наездов на пешеходов со смертельным исходом приходится на темное время суток. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.Административная ответственность за нарушение данного Правила предусмотрена ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД), что влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятисот рублей.Однако, в первую очередь, использовать световозвращатели необходимо не для того, чтобы не получить штраф ГИБДД, а для собственной безопасности.Региональная Госавтоинспекция в целях сокращения количества наездов на пешеходов и проведения разъяснительной работы с ними по использованию световозвращающих элементов в темное время суток, в период с 14 по 28 ноября 2019 года проведет комплексную профилактическую работу.Во всех городах и районах Самарской области пройдут разъяснительные беседы с пешими участниками дорожного движения о необходимости использования световозвращающих элементов.Личный состав ДПС будет ориентирован на предупреждение и пресечение нарушений требований ПДД РФ со стороны пешеходов, а именно в темное время суток вне населенных пунктов.Сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-пропагандистские акции и мероприятия, в том числе в образовательных организациях, где вместе с учащимися на уроках технологии проведут мастер-классы по изготовлению различных световозвращающих элементов на верхнюю одежду и рюкзаки, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.