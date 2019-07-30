Детский центр «Берёзки» в Самарской области празднует свой юбилей
30 июля 2019 12:19
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1 августа в 16.00 заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летию МАУ «Детский центр «Берёзки»
(г.о. Новокуйбышевск, Загородная зона), а также проверит состояние учреждения и расходования выделенных средств на улучшение материально-технической базы учреждений отдыха детей Самарской области.
По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях проведения эффективной оздоровительной кампании 2019 года увеличено финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области за счет средств областного бюджета на 2019 год.
В 2019 году в целях улучшения материально-технической базы на мероприятия по замене асфальтовых дорожек и подъездных путей в лагере из областного бюджета выделено 2 660 000,00 руб. В 2018 году - 1 045 000,00 руб. на мероприятия по капитальному ремонту и в 2017 году - 1 909 000,00 руб. соответственно.
В летний период 2019 года в Самарской области функционируют 50 организаций отдыха детей и их оздоровления, из них 29 загородных оздоровительных лагерей, 14 лагерей санаторного типа, 7 профильных лагерей (спортивных, военно-патриотических и прочие).
Фото: pixabay.com
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