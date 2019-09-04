Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год

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В четверг, 4 сентября, состоялось торжественное начало нового учебного года в тольяттинском детском технопарке «Кванториум». Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами на самом современном учебном оборудовании. Технопарки «Кванториум» оснащены по последнему слову техники и дают учащимся квалификации завтрашнего дня. Помимо специализированных компетенций воспитанников учат работать в команде, преподают технический английский, формируют навыки грамотной презентации, развивают целый ряд других полезных качеств современного человека.Уже сегодня в деятельность технопарков вовлечены более двух тысяч детей городов Самара и Тольятти. Задачу создавать центры цифрового развития детей и развивать сеть «Кванториумов» в своем ежегодном послании поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Для достижения данной цели министерство образования и науки Самарской области в рамках национального проекта «Образование» разработало программу по созданию и оснащению за счет средств регионального бюджета детских мини-технопарков «Квантум». Девятнадцать таких площадок откроются в сельских школах уже в этом учебном году.«Данную работу мы планируем продолжать и в дальнейшем, - отмечает руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин. – Одна из наших задач, сформировать для учеников современную цифровую среду. Технические инновации будут включаться не только в общее, но и дополнительное образование. Всем известно, что Самарская область была одним из регионов лидеров, где открылись два детских технопарка «Кванториум-63» в Самаре и Тольятти. И мы также попали в перечень субъектов, где еще, до конца 2022 года, откроются два детских технопарка. Один в Новокуйбышевске, второй в Сызрани».Помимо этого регион в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» получит два мобильных Кванториума, которые позволят учащимся из отдалённых населённых пунктов получить доступ к инженерно-техническому дополнительному образованию.Каждый «Кванториум» уникален по своим методикам и способам реализации поставленных целей. Отличительной чертой тольяттинской площадки является тесная интеграция с инженерными и производственными отраслями Автограда. Ученики могут познакомиться с автономными робототехническими системами, промышленным дизайном, перспективными и беспилотными транспортными средствами, материаловедением на микро- и нано уровнях. Расписание занятий формируется с учетом пожелания родителей.