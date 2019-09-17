Депутат предложил признать рэп-баттл видом спорта

115

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру спорта Павлу Колобкову предложение о принятии рэп-баттла видом спорта.Власов отметил схожесть этого жанра с поэзией акмеистов Серебряного века, пишет iphones.ru."Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом.Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе", - написал он.Депутат уверен, что подобные явления необходимо поддерживать и стимулировать.В Российском законодательстве как раз предусмотрены различные поощрения для спортивных дисциплин. Это могло бы поспособствовать развитию рэп-баттлов в стране."Считаю, что рэп-баттлы полностью соответствуют требованиям приказа министерства спорта Российской Федерации № 702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения». За последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, как например брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта", — выдержка из письма Власова.