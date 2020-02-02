«День российского сурка» отметят сегодня в Самарском зоопарке

82

Приходите в Самарский зоопарк сегодня, 2 февраля в 13-00, и вы узнаете от сурков Иваны и Евы самый точный прогноз на весну, будет ли она в этом году ранняя, поздняя илинаступит вовремя. Сотрудники отдела «Млекопитающие» расскажут о биологических особенностях сурков, их образе жизни в дикой природе и в зоопарке.Ребят ждет интересная конкурсная программа - конкурс свистунов, загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих вспячку, командная эстафета "О сурках и их друзьях". Все участники мероприятия получат памятные призы.Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:2 февраля 2020 с 13:00 до 14:00Цена: 150 - 300 руб6+