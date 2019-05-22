День открытых дверей пройдет в архивном отделе администрации г.о. Октябрьск

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23 мая в 15.00 в архивном отделе администрации городского округа Октябрьск Самарской области (ул. Дзержинского, 41) будет проводиться день открытых дверей «Каждый должен знать и помнить» для воспитанников ГКУ «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и всех желающих принять участие в данном мероприятии.Посетители муниципального архива получат возможность ознакомиться с основными направлениями его деятельности, составом архивных документов по историко-краеведческой тематике.Для гостей будет подготовлена посвященная Дню Победы экспозиция документов на основе личных фондов почетных граждан города Октябрьска, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. П.М. Дмитриева и Н.М. ЮриновойВ этот день состоится «Встреча поколений», в ходе которой председатель городского Совета ветеранов Тамара Голыгина расскажет об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, детях войны – жителях города Октябрьска. По итогам встречи архивному отделу будут переданы собранные Советом ветеранов информационные материалы о жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., жителях города.В заключение мероприятия будет проводиться игра «Я архивист», участникам которой предложат выполнить ряд творческих заданий, связанных с поиском в архивохранилище документов по заданным архивным шифрам. Самые активные участники получат небольшие памятные призы.Фото pixabay.com