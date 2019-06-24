День консультаций в Управлении самарского Росреестра

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Управление Росреестра по Самарской области проконсультирует молодых людей по вопросам, касающимся регистрации, постановки на кадастровый учет, раздела и аренды объектов недвижимости: квартир, домов (в том числе дачных), офисных помещений и нежилых зданий, земельных участков, объектов долевого строительства. Также заявители смогут получить ответы на вопросы о регистрации ипотеки, регистрации недвижимости в электронном виде и по экстерриториальному принципу, получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости и регистрации арестов. День консультаций пройдет 26 июня с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3, кабинет №8.Для того, чтобы эксперты Управления Росреестра смогли дать наиболее полный ответ, на консультацию стоит взять с собой все имеющие отношение к теме вашего вопроса документы.