День инклюзии проведут в Самаре
22 августа 2019 11:59
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23 августа с 11.00 на базе МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Рябова С.И.» г.о. Самара, по адресу г. Самара, проспект Кирова, 319.
Обсудить, попробовать, выбрать – подходящее именно ему – из набора уже опробованных инклюзивных практик, получить консультации у мэтров смогут педагоги, пришедшие на традиционное августовское совещание, которое поменяло формат и спикеров
Участники Дня инклюзии получат в своё распоряжение «Калейдоскоп возможностей»: смогут выбрать свой собственный маршрут из имеющихся тематических треков и узнать об эффективных практиках сопровождения учеников с особыми образовательными потребностями и их семей, разработанных и апробированных при реализации проектов СГООИК «Ассоциация Десница» и СРООИ «Интеллект» «На урок – вместе!», «Путёвка в жизнь. Создание региональной сети профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни», «На пути к инклюзивному обществу», «Ресурсный центр по вопросам инвалидности как способ занятости молодых людей с инвалидностью»
познакомиться с работой ресурсной комнаты в школе № 101, оборудованной в рамках проекта «На урок – вместе!»
пройти тренинги по пониманию инвалидности у специалистов по философии независимой жизни (СГООИК «Ассоциация Десница») и – впервые в Самаре! – тренинг по пониманию ментальной инвалидности, разработанный родителями детей с особенностями ментального развития (РО ВОРДИ)
обсудить актуальные проблемы на «круглом столе» для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, с участием специалистов министерства образования и науки СО, руководителя центра инклюзивного и дистанционного образования детей инвалидов (СИПКРО).
А ещё – свеженькая, только приступившая к обучению в рамках профессиональной переподготовки, группа педагогов, осваивающих квалификацию «тьютор» получит, как и положено в начале учебного года, комплект «учебников» от СГООИК «Ассоциация Десница» и СРООИ «Интеллект» - пособий, изданных в рамках разных проектов и включающих подробное методическое описание эффективных инклюзивных практик.
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Комментарии
Социум
22 августа 2019 15:11
Героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства. Социум
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22 августа 2019 13:47
Это ребята с активной жизненной позицией. Социум
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22 августа 2019 12:27
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Здравоохранение
22 августа 2019 14:43
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы... Здравоохранение
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22 августа 2019 10:48
Об этом сообщает Минсельхоз региона. Здравоохранение
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21 августа 2019 19:07
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