День России отметят в Историческом парке в Самаре

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День России - праздник гордости и признание в любви к своей Родине, к ее великой истории!12 июня в 12 часов Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на семейную программу с посещением мультимедийных экспозиций, знакомством с событиями прошлого в купольном кинозале.Гостей ожидает "Урок мужества" совместно с региональным отделением ДОСААФ России и семейные военно-патриотические соревнования, мастер-классы по робототехнике!В 14:00 и в 16:00 – кинопоказы, лучшие фильмы из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли".А также исторические мастер-классы "Создай Герб своей семьи", "Славянская письменность", "История народных промыслов/роспись тарелочек" и беседы об истории с Роби МИПСом – первым в Самаре роботом-экскурсоводом!