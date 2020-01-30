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Новости /  Общество /  Социум  

Делегация из Ульяновской области посетила в Тольятти первый в стране цифровой центр занятости населения

30 января 2020 11:32
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Делегация из Ульяновской области посетила в Тольятти первый в стране цифровой центр занятости населения
Опыт Тольятти планируется тиражировать в других центрах занятости населения в Самарской области. 

Тольяттинский пилотный проект внедрения цифровых технологий признан успешным. Его уже изучают в других регионах. В обновленном ЦЗН 29 января побывали представители департамента занятости населения Ульяновской области.

Модернизация центров занятости населения предусмотрена национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости", инициированным Президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области с осени прошлого года министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНО "Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда" началась реализация пилотного проекта. Практики бережливого производства и повышения производительности труда внедрялись в центре занятости населения Тольятти (ЦЗН), расположенном в Автозаводском районе. Кроме того, ЦЗН переоснастили и отремонтировали. Напомним, в декабре первый в стране цифровой центр занятости населения начал свою работу в тестовом режиме.

Замдиректора департамента занятости населения Ульяновской области Владимир Фирстаев, который 29 января побывал в ЦЗН, отметил, что тольяттинский проект рекомендован министерством труда и социальной защиты России для тиражирования по всей стране.

Презентацию обновленного ЦЗН для ульяновских коллег провел замминистра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий. По его словам, теперь тольяттинское учреждение представляет собой современный "кадровый центр", в котором оперативно и адресно помогают каждому обратившемуся реализоваться в профессии. А работодатели получают возможность быстро подобрать необходимых им специалистов.

В ЦЗН привели в порядок помещения для первичного и вторичного приема граждан. Теперь нет необходимости стоять в очереди. В залах есть диваны для посетителей, а на мониторах отражается номер электронной очереди. Отдельные кабинки предусмотрены для граждан, которых консультируют по вопросу переобучения, если необходимой вакансии нет в наличии.

"Современный "кадровый центр" - это не просто смена вывески, ремонт, но и кардинальная смена подхода к работе, а также к взаимодействию между ЦЗН и клиентом, — подчеркнул Ян Талбацкий. — Мы проанализировали предоставляемые госуслуги и исключили все лишнее, чтобы упростить процесс работы и сделать более удобным график для посетителей".

В ЦЗН проводилась доработка программного комплекса представления госуслуг. Внедрена технология безбумажного документооборота. В центре установили современную оргтехнику. Приобретено серверное оборудование для Центра обработки данных.

Как отметил Ян Талбацкий, важным достижением обновленного ЦЗН Тольятти стал переход на безбумажный формат работы с людьми и организациями, что значительно расширило возможности взаимодействия с клиентами и сократило время, требуемое для решения вопросов. Раньше безработный должен был расписываться в большом количестве бумаг, а теперь подпись сохраняется в информационной системе.

Опыт Тольятти планируется тиражировать в других центрах занятости населения в Самарской области. Замдиректора департамента занятости населения Ульяновской области Владимир Фирстаев положительно оценил обновленный ЦЗН Тольятти, пишет "Волжская коммуна онлайн".

"Здесь принципы клиентоориентированности успешно воплощены в жизнь. Все сделано для удобства жителей и работодателей. В деле перевода всех услуг в "цифру" Самарская область на шаг впереди. Мы признательны коллегам за обмен опытом", - сказал Владимир Фирстаев.

Автор и фото: Ксения Бахтина

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