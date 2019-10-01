Делегация Самарской области отправится на Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт»

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Участники Самарского регионального движения поисковых отрядов Самарской области примут участие в Окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт». Он пройдетс 3 по 5 октября в Кирове. На слет делегация отправится 2 октября в 20.00. Провожать делегацию будут в Самарском университете (г. Самара, ул. Врубеля, 27 (военная кафедра Самарского университета).В слете примут участие представители всех 14 регионов Приволжского федерального округа. В состав самарской делегации вошли представители 5 поисковых клубов из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Самарского государственного аграрного университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского техникума кулинарного искусства и Борского филиала Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной.Участники слета представят результаты своей работы за прошедший год. Для них проведут военно-историческую и поисковые викторины. Кроме этого, их будут оценивать в умении ориентироваться на местности, ведении архивного поиска, оказании медицинской помощи. По результатам испытаний будут определены лучшие команды.На слете подведут итоги поискового сезона и наградят лучших поисковиков. С участниками проведут круглый стол, посвященный развитию поискового движения, и вручат призы победителям окружного конкурса военно-патриотических клубов.Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» проводится в рамках реализации общественных проектов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба облправительства.