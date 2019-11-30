Дед Мороз из Великого Устюга в понедельник устроит праздник в самарском парке Гагарина
30 ноября 2019 12:45
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В понедельник, 2 декабря, в столице региона старт новогодним торжествам даст главный зимний волшебник. Большой праздник для всех желающих в парке Гагарина начнется в 13:00.
— В этом году Дед Мороз из Великого Устюга посетит 28 городов. Самара стала 11-й в списке. Проект направлен на помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, детям с особенностями в развитии, оставшимся без попечения родителей, — рассказали в мэрии города.
Дед Мороз проведет в столице губернии два дня. Он посетит за это время несколько социальных учреждений города, где встретится с многодетными и малообеспеченными семьями.
В конце декабря зимний волшебник снова посетит Самару. Во время визита он по традиции зажжет огни на главной елке на площади Куйбышева, пишет 63.ру
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