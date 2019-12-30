Дед Мороз и Снегурочка развлекут гостей Самарской Олимпийской Деревни

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Для самых маленьких на главной сцене праздничная анимационная программа. Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники увлекут ребят в динамичную историю, покажут зажигательные музыкальные номера, проведут веселые старты.В 14.00 состоится показательный забег на собачьих упряжках.В 17.00 стартует фан-аттракцион “Рогатка”, на котором можно, собрав команду, “выстрелить” одним из участников дальше всех и получить приз - билеты на концерт группы “Руки вверх”.Да, кстати, еще выиграть билеты можно во время вечернего концерта!Чтобы максимально комфортно провести время на свежем воздухе в Самарской Олимпийской Деревне, стоит позаботиться о теплой одежде и обуви.Самарская Олимпийская Деревня - идеальное место для того, чтобы накануне самого волшебного праздника отвлечься от суеты и забот, взять детей, внуков и погрузиться в сказочную атмосферу на территории Самарской Олимпийской деревни на последней миле стадиона “Самара Арена”.На территории парка гостей ждут 15 бесплатных площадок для того, чтобы с головой окунуться в зимний активный отдых, ведь только здесь:аллея-каток с возможностью взять инвентарь напрокат;лыжная трасса для классического и конькового хода с подсветкой в вечернее и ночное время и с прокатом инвентаря;горки;интерактивные, развлекательные площадки «Юкигассен», «Прыгни как Соболев», «Гигантский кикер» и др.⠀ Развлечения для детей:Терем Снегурочки;трасса для беговелов;детский каток;инклюзивный парк;живой уголок с пони и оленями и др.Также для посетителей Деревни установлены тёплые боксы, где можно комфортно переодеться, переобуться в лыжи или коньки и фуд-корт, где можно перекусить, нагуляв аппетит на наших площадках.0+