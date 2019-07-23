Чтобы отдохнуть на заграничном курорте, житель Самарской области оплатил задолженность в 53 тысячи рублей

110

В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К. Мужчина задолжал 60 тысяч рублей в пользу налоговой службы.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители вынесли в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, мужчина поспешил в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области. Оказалось, что гражданин К. планировал уехать в отпуск за границу, а наложенный запрет мешал ему реализовать задуманное. Мужчине было разъяснено, что все запреты с него будут сняты только после того, как он полностью выплатит долг.Гражданин К. сразу же погасил имеющуюся задолженность и предоставил судебным приставам-исполнителям квитанцию, подтверждающую оплату. После этого ограничения с мужчины были сняты.