Члены Общественного Совета федерального партийного проекта «Крепкая семья» побывают в специализированном Доме ребенка “Солнышко» в Самаре

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В этот день дети не должны остаться без подарков и поздравлений.



В Международный день защиты детей члены Общественного Совета федерального партийного проекта «Крепкая семья» побывают в специализированном Доме ребенка “Солнышко» в Октябрьском районе г.о. Самара.



В этот день дети не должны остаться без подарков и поздравлений. Именно для этого выездное заседание Общественного совета пройдет в Доме ребенка, чтобы дети, оставшимся без попечения родителей, получили заряд душевного тепла и участия.

Но самое главное - взрослые продолжат работать над тем, чтобы каждый день для этих ребят был праздником, а это уже - результат совместной деятельности многих служб и специалистов.

Социальные работники, специалисты службы опеки и попечительства, медики, психологи, педагоги вместе с членами Общественного Совета партпроекта встретятся, чтобы обсудить те проблемы и вопросы, которые возникают ежедневно. Итогом общения станут совместные решения, которые помогут оптимизировать работу и станут отправной точкой для деятельности других учреждений этого профиля.

