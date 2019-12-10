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Новости /  Общество /  Социум  

Четверть самарцев готовы переехать в другой город ради работы

10 декабря 2019 09:42
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Четверть самарцев готовы переехать в другой город ради работы
Больше всего вахтовых вакансий доступно для представителей технических специальностей.

Работа.ру, сервис для поиска массового и линейного персонала, проанализировал более 130 тыс. резюме самарцев и выяснил, что 26% соискателей готовы покинуть Самару ради интересной работы.

Некоторые работодатели ищут высококвалифицированных специалистов в других городах и странах. Например, в декабре жителям Самары доступны вакансии для врачей разных специализаций с последующим трудоустройством в Германии. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и знать немецкий язык. Они смогут рассчитывать на зарплату около 4 тыс. евро до вычета налогов или до 250 тыс. рублей.

Вакансии с переездом открыты также для представителей массовых профессий. Например, специалисту по установке дверей предлагают переехать ради работы в Москву или Санкт-Петербург. Зарабатывать такой мастер сможет до 160 тыс. в месяц, но его итоговый доход будет зависеть от количества выполненных заказов.

Переехать можно и на ограниченный срок. Это работа вахтовым методом – долговременные командировки в другой город с предоставлением жилья. Например, самарцы могут устроиться на работу кладовщиками: на складе промтоваров в Красноярске можно заработать около 157 тыс. рублей за 45 или 60 рабочих смен, а на вахте в Москве – в среднем 60-70 тыс. рублей за месяц работы. А шеф-повар, готовый к переезду на Крайний Север, за 45 дней вахты может заработать до 300 тыс. рублей.

Больше всего вахтовых вакансий доступно для представителей технических специальностей. Инженер производственно-технического отдела, работая в Амурской области, сможет получать до 110 тыс. рублей в месяц. А специалист на той же позиции в Новом Уренгое – до 135 тыс. рублей.

В среднем в российских городах с населением более 1 млн человек покинуть родной город ради работы готовы почти 28% соискателей. Чаще других готовность к переезду в резюме отмечают соискатели из Уфы – 31% среди всех актуальных резюме, а реже всего – соискатели из Новосибирска (21%).

«Работодатели часто нуждаются в специалистах определенной квалификации, а на местном рынке их может не хватать. Поэтому компании ищут сотрудников в других регионах и помогают им с переездом. Это обычная практика при найме высококвалифицированных кадров. Впрочем, дефицит кадров может коснуться и массовых профессий. Тогда их также ищут по всей стране, предлагают более высокие зарплаты и компенсируют затраты на переезд и адаптацию в другом городе», – отметила Ксения Курникова, директор по маркетингу Работы.ру.
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