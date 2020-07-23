Бунтари или паиньки: самарские школьники составили портрет своего поколения

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Книгу, написанную подростками из Самарской области, высоко оценили известные российские писатели, эксперты в области детской литературы и книгоиздания. Они отобрали главы для Всероссийского сборника «Записки школьника 2019-2020».В этом сезоне во Всероссийской школьной летописи приняли участие около 400 тысяч подростков из 84 регионов России. В своих произведениях они поднимали самые разные вопросы: о дружбе, вере, любви, человеческих ценностях, о том, что волнует молодёжь сейчас. Многие книги получились настолько яркими и живыми, что организаторы решили объединить их в сборник «Записки школьника 2019-2020».«В нашей стремительной жизни так важно сохранять мгновения – все те мелочи, что происходят с нами постоянно. Из таких «мелочей» и состоят книги «Всероссийской школьной летописи». Они вклад в сохранение общей памяти. Ребята со всей России пишут о своих классах, о прожитых годах, сохраняя для себя важные моменты жизни. Они все живут в разных уголках России, каждый пишет о своем, но в целом получается единый портрет школьника. В этом главная ценность «Школьной летописи». Поэтому пишите, запоминайте мгновения своей жизни. Это настоящая машина времени», - поделилась детский писатель и журналист Елена Усачёва.В течение месяца жюри проекта: детский писатель и журналист Елена Усачёва, писатель и режиссёр документального кино Максим Гуреев, режиссёр театра и кино Владимир Алеников, российский живописец Дмитрий Трубин отсматривали изданные в этом году книги школьников. В итоге отобрали 55 книг. Творчество ребят из 30 регионов России стало основой для портрета современного школьника.Сборник «Записки школьника 2019-2020» будет храниться в Российской книжной палате. Так же экземпляр книги получат в подарок авторы-подростки.Оставить след в истории не только своей школы, но и целого поколения может любой подросток. Заявку на участие в проекте Всероссийская школьная летопись можно оставить на сайте www.school-letopis.ru.