Большинство россиян, переведенных на удаленку, хотели бы вернуться в офис

При этом производительность труда при работе из дома снизилась на 35%.
Большинство россиян, переведенных на удаленную работу в рамках борьбы с коронавирусом, хотели бы вернуться в офис. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые оказались в распоряжении ТАСС.
О желании работать из офиса заявили 63% россиян.
При этом производительность труда при работе из дома снизилась на 35%, сообщают представители кадровых служб и руководящего звена.
В качестве основных причин, которые повлияли на эффективность работы, респонденты назвали апатию или депрессию, нехватку живого общения, отвлекающие факторы, такие как необходимость общаться с домочадцами, регулярные приемы пищи.
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