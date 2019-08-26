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Новости /  Общество /  Социум  

Более половины россиян высказались за присутствие животных в цирке

26 августа 2019 09:11
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Более половины россиян высказались за присутствие животных в цирке
41% опрошенных ВЦИОМ придерживается обратной точки зрения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, согласно которому 53% россиян хотят видеть в цирке номера с животным, 41% участников опроса выступили против, пишет АиФ.
Отмечается, что 53% респондентов — это люди преимущественно в возрасте от 45 лет. Обратного мнения придерживается молодежь от 18 до 34 лет.
24% процента опрошенных россиян, отвечая на вопрос о том, что нравится в цирке, заявили о выступлениях животных. При этом 15% респондентов указали, что их настораживает обращение с цирковыми животными, а соответственно, не нравятся номера с их участием. 9% рассказали, что не приемлют жестокого обращения с животными.

Кроме того, опрос показал, что 24% опрошенных нравятся клоуны, 18% — акробатические номера, 11% — атмосфера цирка, 6% восхищаются воздушными гимнастами, еще 5% сказали, что в цирке им нравится все.

Отметим, что исследование было проведено среди россиян старше 18 лет, свое мнение выразили 1,6 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что Минкульт разработал правила содержания животных в зоопарках и цирках.


Фото: pixabay.com
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