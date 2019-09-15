Более половины из 1200 мемориалов Великой Отечественной войны в Самарской области требуют восстановления
15 сентября 2019 10:32
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В Самарской области начали готовиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для начала чиновники провели инвентаризацию мемориальных комплексов и воинских захоронений. Цифры нарисовались печальные, пишет 63.ру.
— По состоянию на 1 сентября 2019 года в регионе учтено 980 мест захоронений, на них покоятся останки более 3000 участников ВОВ. В ходе инвентаризации было выявлено 107 ранее неоформленных мест захоронений. Их поставили на учёт муниципалитетов и паспортизировали. Что касается мемориалов, то всего их в регионе 1201, из них 633 объекта требуют ремонта, — доложил на расширенном заседании оргкомитета «Победа» руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов.
Юрий Иванов рассказал, что, как правило, органы местного самоуправления самостоятельно справляются с восстановлением памятников. Однако 13 муниципалитетов всё же попросили финансовой помощи у регионального правительства.
— Без участия региональной казны этот вопрос решить будет сложно, я понимаю. Мы обязательно поддержим муниципалитеты. Но крайне важно вовлекать и жителей в эту работу. Не всё здесь решается за деньги, — напутствовал чиновника председатель оргкомитета «Победа», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Хотя 9 мая 2020 года ещё не скоро, этим летом в Самарской области создали 11 межведомственных рабочих групп, которые занимаются подготовкой к празднику.
— Они курируют вопросы по улучшению социально-экономического положения ветеранов, подготовку и проведение праздничного парада, организацию культурных мероприятий, встречу иностранных делегаций, — рассказали в облправительстве.
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