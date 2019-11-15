Более 70 тысяч заявок за последние два месяца обработал расчетный отдел самарского регоператора
15 ноября 2019 11:38
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Расчетный отдел регионального оператора ежедневно ведет работу с физическими лицами, отвечает за открытие платежного документа, начисление и внесение корректировок в квитанции. Количество заявок на открытие лицевого счета постоянно растет, сообщает пресс-служба облправительства.
При взаимодействии с министерствами ООО «Экостройресурс» осуществляет передачу данных по льготной категории граждан и совершенствует организацию своей работы.
В середине текущего года внедрена новая программа, которая позволяет оптимизировать документооборот и ускорить обратную связь специалистов расчетного отдела с жителями Самарской области. Теперь все заявки, поступающие от граждан, принимаются в электронном виде, что повышает контроль и сокращает процесс обработки и исполнения заявки.
«В день специалисты обрабатывают более 1,5 тыс. заявок, поступающих с разных форм обратной связи. По телефону «горячей линии», через центры обслуживания населения и социальные сети. За последние два месяца расчетным отделом было обработано более 70 тысяч заявок,» - прокомментировала результаты работы, начальник расчетного отдела регионального оператора Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс» Маргарита Коковина.
Отдельная работа ведется с льготной категорией граждан. Ежедневно более одной тысячи лицевых счетов присваивается код льготополучателя. Обращение о получении льгот можно направить через Интернет, или просто написать в соцсетях и заявка будет обработана в кратчайшие сроки.
Компенсационная выплата по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» начисляется при условии отсутствия задолженности по оплате.
Маргарита Коковина разъяснила: «До 18 числа каждого месяца направляются данные о начисленных и оплаченных суммах в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.»
Поэтому, важно помнить, что в квитанциях отображаются платежи, внесенные до 10 числа каждого месяца. Платеж, внесенный после, отображается в квитанции на следующий месяц.
«Если раньше обращения были связаны с корректировкой счета, то теперь, жители Самарской области понимая важность реформы, все чаще звонят с просьбой открыть лицевой счет,» - отметила ведущий специалист расчетного отдела регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Надежда Букреева.
Фото pixabay.com
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