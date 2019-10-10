Более 300 тыс. верующих посетили икону «Спас Нерукотворный» в Центральном военном округе

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Более 300 тыс. верующих военнослужащих, членов их семей и прихожан посетили Главную икону Главного храма «Спас Нерукотворный» за время ее пребывания в Центральном военном округе (ЦВО).С августа по октябрь икона побывала в крупных городах Урала – Челябинске и Екатеринбурге, Поволжья – Самаре и Оренбурге, Сибири – Абакане и Новосибирске, а также в городах Центральной Азии - Бишкеке и Душанбе, где дислоцированы российские военные базы. Во всех соборах были проведены молебны в честь почитания иконы под руководством местных архиепископов.В данный момент святыня находится в Новосибирске, а 10 октября будет перевезена на территорию Восточного военного округа в г.Улан-Удэ.«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот», сообщает пресс-служба ЦВО.Фото: скрин видео