«Безопасный город» распахнет свои двери для самарцев

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28 сентября Самара примет III Всероссийский фестиваль Росгвардии «Безопасный город».Масштабная акция состоится на площадке Струковского парка. В рамках фестиваля, который проводится по инициативе Директора Росгвардии, жители и гости нашего города смогут не только познакомиться с подразделениями, которые входят в состав ведомства, но и получше узнать о специфике их службы.Будет организовано несколько демонстрационных площадок. В рамках экспозиции Центра лицензионно-разрешительной работы гости фестиваля смогут узнать о новеллах российского оружейного законодательства, получить консультации по вопросам, связанным с частной детективной и охранной деятельностью, а также приобретением, хранением и ношением гражданского огнестрельного оружия. Изюминкой данной площадки станет выставка одного из ведущих оружейных салонов Самары.Сотрудники Управления вневедомственной охраны расскажут о передовых технологиях, которые помогают обеспечивать безопасность имущества организаций и граждан. Росгвардии. Здесь можно будет узнать о том, как заключить договор на охрану квартиры, дома или гаража, эксперты Росгвардии ответят на все, даже самые каверзные вопросы, связанные с этим направлением деятельности.В рамках фестиваля зрителей ждут показательные выступления сотрудников ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. На площадке будет развернута выставка оружия и специальной техники, стоящей на вооружении спецподразделений.Развлекать гостей фестиваля будет оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Также для детей и взрослых запланирована серия развлекательных и спортивных ивентов. Остается добавить, что торжественное открытие мероприятия состоится в летнем театре Струковского парка, 28 сентября, в 10.00.0+