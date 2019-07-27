Безопасность форума "iВолга-2019" на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области

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С 23 по 31 июля 2019 года в п. Прибрежный Самарской области на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) проходит Молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019», в котором принимают участие около 3000 человек.Главным управлением МЧС России по Самарской области проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников и гостей форума.24 июля, в ходе оперативного совещания начальником Главного управления была поставлена задача руководителям пожарно-спасательных гарнизонов Самарской области по усилению патрулирования палаточного городка и водной акватории в районе Форума.Дежурство на месте широкомасштабного мероприятия несут силы территориальной подсистемы Самарской области РСЧС в составе 339 человек и 38 единиц техники.Из них к немедленному реагированию от МЧС России готовы 7 единиц основной пожарной и специальной техники, 14 человек личного состава.С участниками и организаторами Форума проводятся инструктажи по пожарной безопасности, осуществляется обход территории и проверяются шатры по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, патрулируются места разведения костров, сотрудники МЧС проверяют специально оборудованные места для их разведения.Инспекторы разъясняют правила пожарной безопасности, проводят дополнительные проверки первичных средств пожаротушения.Проведение молодежного форума "iВолга-2019" находится на особом контроле Главного управления, сообщает облМЧС.