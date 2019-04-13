Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области отмечает профессиональный праздник
13 апреля 2019 11:29
95
Сегодня, 13 апреля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области. Подразделение было образовано 12 лет назад.
Авиация Росгвардии решает самый широкий спектр задач. При содействии крылатых росгвардейцев, оснащенных по самому последнему слову техники, осуществляется мониторинг оперативной обстановки в регионе. Авиаторы принимают активное участие в обеспечении общественного порядка при проведении крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Они помогают сотрудникам органов внутренних дел искать лиц, пропавших без вести, либо подозреваемых в совершении преступлений, проводить специальные операции по розыску похищенного автотранспорта. Отдельное направление работы самарского авиаотряда – участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов незаконного вылова водных биоресурсов в акватории реки Волга, браконьерства. Эти задачи летчики Росгвардии выполняют совместно с полицией, МЧС и рыбнадзором.
Профессионализм и опыт самарских авиаторов подтверждает, что они всегда готовы подняться в небо и выполнить любую, даже самую сложную задачу. За время существования подразделения сотрудники АОСН неоднократно отмечались государственными наградами
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Комментарии
Социум
13 апреля 2019 13:37
Похолодает, местами небольшой и умеренный дождь. Социум
89
13 апреля 2019 11:29
Подразделение было образовано 12 лет назад. Социум
94
13 апреля 2019 09:49
Для участия необходим уровень владения французским языком не менее А2. Социум
92
Здравоохранение
11 апреля 2019 23:27
После любой операции по пересадке, чтобы избежать отторжения донорского органа, человек, как правило, всю оставшуюся жизнь принимает иммуноподавляющие препараты. Здравоохранение
208
11 апреля 2019 11:29
Такими принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми. Здравоохранение
244
10 апреля 2019 18:17
"ЭКЗАР-34", это экзоскелет, разработанный волгоградскими учеными в 2013 году для абилитации и реабилитации пациентов с болезнью верхних конечностей. Здравоохранение
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