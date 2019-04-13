Авиационный отряд специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области отмечает профессиональный праздник

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Сегодня, 13 апреля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области. Подразделение было образовано 12 лет назад.Авиация Росгвардии решает самый широкий спектр задач. При содействии крылатых росгвардейцев, оснащенных по самому последнему слову техники, осуществляется мониторинг оперативной обстановки в регионе. Авиаторы принимают активное участие в обеспечении общественного порядка при проведении крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Они помогают сотрудникам органов внутренних дел искать лиц, пропавших без вести, либо подозреваемых в совершении преступлений, проводить специальные операции по розыску похищенного автотранспорта. Отдельное направление работы самарского авиаотряда – участие в профилактических мероприятиях по предупреждению фактов незаконного вылова водных биоресурсов в акватории реки Волга, браконьерства. Эти задачи летчики Росгвардии выполняют совместно с полицией, МЧС и рыбнадзором.Профессионализм и опыт самарских авиаторов подтверждает, что они всегда готовы подняться в небо и выполнить любую, даже самую сложную задачу. За время существования подразделения сотрудники АОСН неоднократно отмечались государственными наградами