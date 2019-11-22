Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать свыше 17 миллионов рублей в Самарской области

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Начиная с середины октября 2019 года на дорогах региона начал работу аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который в потоке машин определяет по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам.Работниками Службы судебных приставов организовано за месяц 10 рейдовых мероприятий, итогом которых стала погашенная задолженность на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Оплачивали должники по различным категориям исполнительных производств на месте с помощью переносных платежных терминалов.Автовладельцы, которые не смогли оплатить задолженность, с автотранспортными средствами расстались. Всего судебными приставами-исполнителями в ходе рейдовых мероприятий арестовано и отправлено на штрафстоянку свыше 200 автотранспортных средств на сумму почти 52 миллиона рублей, из которых более полусотни были возвращены владельцам в связи с полным погашением ими задолженности. Общая сумма долга, оплаченного ими, составила свыше 7 миллионов рублей.Транспортные средства, которые остались на штрафстоянке, будут оценены и отправлены на реализацию. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.