Алиментщица из Самарской области, увидев судебных приставов, решила спрятаться в ванной

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В отделе судебных приставов Хворостянского района Самарской области в отношении гражданки Б. возбуждено исполнительное производство о взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Женщина задолжала своему ребенку свыше 150 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении гражданки Б. было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судьей вынесено постановление о принудительном приводе должницы на судебное заседание.Судебными приставами по ОУПДС совершен выезд по месту регистрации гражданки Б., в ходе которого стало известно, что в данный момент должница проживает у своего знакомого. Однако по новому адресу судебным приставам по ОУПДС дверь никто не открыл. Через час должностными лицами вновь была предпринята попытка застать должницу у своего приятеля. На этот раз дверь открыла мать знакомого гражданки Б. Женщина пояснила, что только пришла с работы и не видела подругу своего сына. Однако осмотр квартиры показал, что должница находится дома. Всё это время алиментщица пряталась в ванной, куда скрылась как только увидела в окно, что за ней пришли судебные приставы.В результате женщина на судебное заседание доставлена. Однако теперь ей придется не только отбыть наказание за неуплату алиментов, но и оплатить штраф.