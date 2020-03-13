Алиментщик в Самарской области выплатил сыну долг в почти 200 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Сергиевского района Самарской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина С. алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Задолженность мужчины по алиментным платежам составила 196 тысяч рублей.В результате проверки имущественного положения в рамках исполнительного производства установлено, что гражданин С. является владельцем малотоннажного автомобиля. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста данного транспортного средства, которое было изъято у должника и помещено на специализированную стоянку.Судебный пристав-исполнитель сообщил гражданину С., что в случае не погашения задолженности транспортное средство будет отправлено на торги. Вырученные после реализации автомобиля денежные средства пойдут на погашение его задолженности по алиментным платежам.После ареста автомобиля мужчина в полном объеме погасил имеющуюся задолженность, а также сообщил о своем месте работы. Теперь ежемесячно из заработной платы гражданина С. будут производиться удержания в размере 25% до момента совершеннолетия его ребенка.