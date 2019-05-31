Алиментная карта Самарского региона показала, где больше всего должников

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Судебные приставы Самарской области составили «Алиментную карту региона». Самый большой долг по алиментам в Самаре, больше всего ограниченных в праве управления авто должников в Тольятти.Управлением ФССП России по Самарской области была составлена «Алиментная карта региона», которая позволяет увидеть не только количество должников, но и меры примененные к ним. Так лидером по количеству исполнительных производств и сумме задолженности по алиментам является областная столица. Здесь сумма долга составляет 341 миллион 169 тысяч рублей, при этом самая большая в Промышленном районе, самом крупном районе города — 57 миллионов 897 тысяч рублей.Лидирующие позиции по количеству ограничений в праве выезда за пределы Российской Федерации также занимает столица региона — не могут покинуть страну 2 125 должников по алиментам, из которых 602 проживает в Промышленном районег. Самары.Также лидирует город и по количеству привлеченных к административной ответственности — 145 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ. А вот граждан, которым грозит уголовная ответственность, больше всего в г. Тольятти. Здесь в отношении алиментщиков возбуждено 50 уголовных дел по ст. 157 УК РФ.