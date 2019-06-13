Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
13 июня 2019 13:51
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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки». Подписание состоялось рамках пресс-конференции, посвященной запуску новой платформы проекта.
Самарская область стала одним из пилотных регионов, где начал работать проект «Профстажировки», который позволит будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы по конкретным запросам компаний.
«Мы делаем серьезный шаг к практико-ориентированному образованию. Наши партеры – компании-работодатели предлагают студентам решить реальные задачи своей организации, размещая на нашей платформе практические задания (кейсы). Авторы лучших решений получат приглашение на стажировку, а в перспективе – на работу. При этом выигрывают все участники конкурса, ведь решение для студентов вузов и учащихся ссузов станет содержанием их дипломных и курсовых работ. Наш проект – скоростной кадровый лифт для молодежи», – отметил Комиссаров.
Студенты уже могут зарегистрироваться на платформе и просматривать кейсы, но возможность выбирать и решать их откроется в сентябре. Всего на платформе на сегодняшний день размещено 707 кейсов.
«Компании Самарской области подготовили для платформы проекта 45 кейсов, 10 из них предоставила компания «АвтоВАЗ» – крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, – сказал Азаров. – Свои задания для студентов разработало и такое градообразующее предприятие, как «КуйбышевАзот». Социальная сфера активно представлена учреждениями здравоохранения – в основном кейсы подготовили больницы и поликлиники. Мы уверены, что платформа проекта будет активно развиваться и привлечет лучших работодателей страны, в том числе из нашего региона. Я готов лично курировать проект на всех этапах его реализации в регионе».
Он также добавил, что работодатели, которые решили присоединиться к проекту и поддержать молодых профессионалов, смогут привлечь самых талантливых и перспективных специалистов.
Видео можно посмотреть здесь.
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Комментарии
Социум
13 июня 2019 16:16
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
60
13 июня 2019 16:08
Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет. Социум
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13 июня 2019 16:04
Администрация настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности. Социум
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13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
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12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
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11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
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