Акция «Солнечный зоопарк» пройдет в Самаре

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2 августа 2019 года с 13-00 до 14-00 Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») приглашает на акцию «Солнечный зоопарк». В этот день все рыжеволосые посетители, а так же посетители в оранжевой и желтой одежде получат сувениры от зоопарка.Все желающие смогут принять участие в веселой викторине о «рыжих животных», пообщаться и сфотографироваться с рыжими питомцами зоопарка - лисицей Ричардом, камерунским козликом Рыжиком и маисовым полозом. Посетители, правильно подсчитавшие всех «рыжих» животных зоопарка, получат призы, сообщают в группе зоопарка.0+