Активные мамы Самары соберутся на SelfMama Forum

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16 ноября в Самаре и еще 28 городах пройдет 10-й SelfMama Forum – единственная в России ежегодная образовательная конференция, посвящённая вопросам совмещения материнства и самореализации. Форум пройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В этом году Форум впервые приобретает статус международного и, кроме уже привычной онлайн-трансляции, у участниц будет возможность посетить Форум в городах-партнёрах и поучаствовать сразу в 2-х программах: на основной площадке и региональной.SelfMama Forum – это пространство для общения, вдохновения, обмена опытом и знаниями между мамами, стремящимися совмещать реализацию в семье и за ее пределами. Рано или поздно практически каждая женщина оказывается перед непростым выбором: посвятить себя семье или строить карьеру, предпочесть путь материнства или профессиональной самореализации? Главная задача Форума – помочь женщинам с детьми найти баланс и заново интегрироваться в активную социальную жизнь, не ущемляя интересов семьи и потребностей ребенка.● SelfMama против гендерных стереотипов, мы за равное партнерство и ответственное родительство.● Мы говорим о том, что материнство бывает разным и идеального материнства не существует.● Мы говорим о том, что самореализация – одна из базовых потребностей человека. И у современной женщины должен быть выбор – реализация своего потенциала в рождении и воспитании детей, или же – построение профессиональной карьеры.● Мы говорим о теории привязанности, которая помогает максимально безболезненно вернуться к работе после перерыва в карьере.● Мы выносим на общественную повестку вопросы несправедливого отношения к мамам маленьких детей при устройстве на работу.● Одна из наших задач – вдохновение и поддержка мам в их начинаниях, «разневротизация» женщин.Работа Форума будет разделена на несколько смысловых треков: о профессиональной самореализации женщины, об эмоциональной стороне материнства и базовых потребностях мамы, о родительских обязанностях и компетенциях.В федеральной части программы участниц ждёт встреча с известным психологом Людмилой Петрановской, телеведущей и актрисой Татьяной Лазаревой, успешными женщинами-предпринимателями, общественными деятелями, блогерами.Самарская часть программы включает блок, посвященный возможностям удаленной занятости для женщин с детьми, выступление семейного психолога и автора курса “Мамина школа” Натальи Богдан, а также деловую трансформационную игру, направленную на поиск собственной уникальности и самоидентификацию.Посетить SelfMama Forum в Самаре можно будет 16 ноября 2019 года на площадке Коворкинга для мам, созданного на базе детского развивающего клуба “Семейный дом Наяновой” (ул.Пушкина, 268).Участие в Форуме бесплатное, необходима только регистрация:http://selfmamaforum.ru/