11 жителей Самарской области стали призерами и победителями финала чемпионата «Абилимпикс»
25 ноября 2019 20:08
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Торжественная церемония закрытия V Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялась в 75 павильоне ВДНХ. В соревнованиях приняли участие более 1800 человек.
«Приятно осознавать, что движение продолжает развиваться. Каждую компетенцию сопровождают очень мощные работодатели, которые имеют своё влияние в регионах нашей страны. Это очень здорово, потому что чемпионат действительно стал площадкой, где можно найти мотивированных к труду людей с инвалидностью. Наша главная задача, через систему конкурсов «Абилимпикс» показывать, какие профессии востребованы на рынке труда и включить как можно большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества. Необходимо, чтобы образовательные программы, начиная со школьной скамьи, были ориентированы на получение знаний, которые впоследствии будут использованы ребятами для того, чтобы стать полноправными членами общества», – сказала ректор РГСУ Наталья Починок.
Соревнования проходили по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Мастерство участников оценивали свыше 500 отобранных экспертов. Среди
них: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В организации и проведении Национального чемпионата помогали более 400 волонтёров. Каждый из них прошёл обучение навыкам работы и взаимодействия с людьми с инвалидностью.
«В этом году в региональных этапах чемпионата Абилимпикс участвовали свыше 10 тысяч человек, а в финал вышли более 1800 конкурсантов. В итоге 540 человек стали призерами и победителями конкурса. Жители Самарской области завоевали 11 медалей: 6 бронзовых, 4 серебряных и 1 золотую. Регион вошел в топ-10 рейтинга субъектов РФ по количеству медалей», – отметил руководитель проектов АНО «Россия – страна возможностей» Лука Горубин. Он рассказал, что помимо соревнований для участников была организована обширная деловая программа. «Всего прошло 66 сессий, среди них: форумы, совещания, круглые столы и дискуссии. Одну из сессий провела наша платформа «Россия – страна возможностей» – дискуссионную панель под названием «Конкурсы «Абилимпикс» как модель социального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья». На ней мы обсудили вместе с самими участниками «Абилимпикса», как конкурсы профессионального мастерства позволяют найти себя в жизни и становятся социальным лифтом», – добавил Лука Горубин.
Спикерами деловой программы финала чемпионата стали представители университетов, крупных компаний и банков, среди них: первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Роман Гаврилов, советник управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ Вячеслав Крылов, ректор РГСУ Наталья Починок, генеральный директор Союза «Кибатлетика» Александр Любинский, ректор МИИТ Александр Климов, представители концерна «Калашников» и другие.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Международное некоммерческое движение «Абилимпикс», целью которого является создание в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада
«Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior», передает пресс-служба облправительства.
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