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33 волонтёра представят Самарскую область в полуфинале конкурса «Доброволец России – 2020»

27 июля 2020 17:09
188
Региональный этап Самарской области прошел в онлайн-формате, участники защищали свои проекты в Zoom-конференциях перед региональной экспертной комиссией.
В Москве подвели итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020», который проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. 33 проекта волонтёров из Самарской области вышли в полуфинал.

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проводится в 10-й раз. В нем принимают участие активные волонтёры со всей России. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в несколько этапов. Всего от Самарской области было подано 367 заявок, что на 65 заявок больше, чем в 2019 году.

Региональный этап Самарской области прошел в онлайн-формате, участники защищали свои проекты в Zoom-конференциях перед региональной экспертной комиссией. Кроме региональных экспертов проекты участников оценивала федеральная экспертная комиссия.

Итоговый балл четвертьфинала формировался исходя из суммы средних баллов регионального этапа и заочной оценки федеральных экспертов.

Всего в полуфинал прошли 1 557 участников со всей России. От Самарской области в следующий этап вышло 33 проекта, что на 20 больше, чем в прошлом году. По количеству проектов-полуфиналистов наш регион стал третьим в Приволжском федеральном округе.

Полуфиналы пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев. Там участники будут защищать свои проекты перед федеральными экспертами. Авторы лучших проектов выйдут в финал конкурса, который пройдет с 20 октября по 13 ноября, лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев в декабре.

Результаты четвертьфинала, а также списки полуфиналистов можно найти на официальном сайте конкурса contests.dobro.ru/dr.
Организаторами Регионального этапа конкурса являются Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
 
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Комментарии


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Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба.
27 июля 2020  20:41 
Оперативный штаб СО: исполнение действующих ограничений необходимо для сохранения стабилизации эпидемиологической ситуации
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
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Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению госдолга.
27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
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Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию нацпроектов.
27 июля 2020  17:27 
Стратегия лидерства Самарской области будет актуализирована с учетом поручений Президента страны
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором с членами камбина, главами муниципалитетов и ведомств обсудил текущую обстановку в регионе и реализацию... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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23 июля 2020  10:56
В Тольятти обновят Центральный парк
В Тольятти обновят Центральный парк
 Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г.  Новости Тольятти
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