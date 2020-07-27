33 волонтёра представят Самарскую область в полуфинале конкурса «Доброволец России – 2020»

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Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проводится в 10-й раз. В нем принимают участие активные волонтёры со всей России. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в несколько этапов. Всего от Самарской области было подано 367 заявок, что на 65 заявок больше, чем в 2019 году.Региональный этап Самарской области прошел в онлайн-формате, участники защищали свои проекты в Zoom-конференциях перед региональной экспертной комиссией. Кроме региональных экспертов проекты участников оценивала федеральная экспертная комиссия.Итоговый балл четвертьфинала формировался исходя из суммы средних баллов регионального этапа и заочной оценки федеральных экспертов.Всего в полуфинал прошли 1 557 участников со всей России. От Самарской области в следующий этап вышло 33 проекта, что на 20 больше, чем в прошлом году. По количеству проектов-полуфиналистов наш регион стал третьим в Приволжском федеральном округе.Полуфиналы пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев. Там участники будут защищать свои проекты перед федеральными экспертами. Авторы лучших проектов выйдут в финал конкурса, который пройдет с 20 октября по 13 ноября, лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев в декабре.Результаты четвертьфинала, а также списки полуфиналистов можно найти на официальном сайте конкурса contests.dobro.ru/dr.Организаторами Регионального этапа конкурса являются Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, передает пресс-служба облправительства.