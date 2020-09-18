18 сентября в вечернее и ночное время в СО сотрудники ГИБДД проведут спецмероприятие «Контроль трезвости»

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Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих наиболее серьезную угрозу для безопасности всех участников дорожного движения.

В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в пятницу 18 сентября 2020 в вечернее и ночное время, на территории Самарской области будет проводиться специальное профилактическое мероприятие групповым методом несения службы под условным названием «Контроль трезвости».

В ходе него будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.

Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции.

С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица будет приниматься решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Мероприятие пройдет при участии руководящего состава областной и городской ГИБДД, передает пресс-служба ГИБДД Самары.

Фото: соцсети