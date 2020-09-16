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Если вы считаете, что началась скучная осень, то не все потеряно: 20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты», участники которого ломают все стереотипы о возрасте и в принципе все стереотипы о культурном мероприятии.

За 7 лет проведения в проекте участвовали именитые московские и петербургские дизайнеры и не менее известные коллекции: модный дом Вячеслава Зайцева, коллекции Юдашкина для Фаберлик, Полина Раудсон, Ася Когель, Катя Андержанова, и только в 2020 «Подиум зрелой красоты» добрался до Поволжья. В Самаре проект поддержали местные и любимые в городе дизайнеры – Маргарита Бортникова, Валентина Журавлева и Елена Чувилина, которые подготовят самарских участниц. Мужские образы составит мультибрендовый магазин «Итальянский стиль».

Главная особенность проекта – в нем нет профессиональных моделей: участниками проекта становятся совершенно разные жители города от людей на пенсии до бизнесменов, из числа мужчин и женщин старше 50 лет, которые хотят показать себя с другой стороны обществу, семье, детям. Проект объединяет смелых людей, которые на своем примере демонстрируют жажду приключений, нового опыта и впечатлений.

В Самаре организаторы решили пойди еще дальше и совместить максимально безопасный уличный режим с настоящим уличным представлением, сделав его еще менее похожим на модный показ. Вместо привычного светского подиума зрителей ждет взрывная смесь современного, дерзкого и необычного. А само событие будет больше похоже на яркое шоу, в котором найдется место и задорным уличным барабанщикам, и трио саксофонистов, и оживающим фигурам.

«Если кто-то до сих пор думает, что хулиганство – это «не по возрасту», добро пожаловать к нам!» - говорят организаторы.

Вести мероприятие будет известная телеведущая Ольга Король, для многих являющаяся символом Куйбышевского телевидения.

В связи с пандемией зрительный зал переносится прямо домой к каждому из нас через трансляцию в социальных сетях портала «Баба-Деда» и фонда «Хорошие истории», а также в социальных сетях телеканала «Самара-ГИС».

Проект состоится при поддержке компании Danone и благотворительного фонда «Почет».

Афиша события:

13:00 – мастер-класс о разумном потреблении

14:00 – начало показа «Подиум зрелой красоты»

«Подиум зрелой красоты» - социокультурное мероприятие, в котором участвуют непрофессиональные модели старше 50-ти лет, ежегодно проходит в Москве, Петербурге, Казани, Красноярске и Самаре. Цель организаторов - привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения. Больше о проекте читайте на www.my-podium.ru, сообщают организаторы проекта для старшего поколения "Баба-Деда".