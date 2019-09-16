18 сентября состоится общеобластной целевой приём граждан, посвящённый вопросам оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО

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В Самаре прием граждан будет проводить Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.Также в приёме будут участвовать:- заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Наталья Михайловна Ржевская;- главный специалист управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Лавров Александр Сергеевич;- начальник отдела по работе с населением ООО «ЭкоСтройРесурс» Алимов Ринат Асгатович;- члены Общественного совета при Уполномоченном Свирякин Алексей Викторович и Щеповских Алексей Николаевич.По состоянию на 16.09.2019 на приём в Самаре записались 15 человек.Большинство граждан обращаются по вопросам несогласия с размером оплаты услуги по вывозу ТКО.Начало приёма: 12.00Место проведения приёма: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20 Приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области.